Dobrý den z Hospodářek, máme po komunálních volbách, takže se podíváme na koaliční jednání v nejsledovanějším městě Česka. Je to samozřejmě Praha, disponující stodvacetimiliardovým rozpočtem a zákonodárnou iniciativou. Jak to vypadá po drtivé pražské porážce ANO mezi Starosty, ODS, Spolu pro Prahu a Piráty to zjišťuje kolegyně Veronika Capáková. Já jsem Petr Honzejk a vyzpovídám jí hned po několika byznysových zprávách.
Praha vyběhla s Babišovou vládou neuvěřitelným způsobem. STAN celostátně v euforii. Teď už je jasné, co by měla dělat opozice
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