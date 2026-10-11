Ve speciálním dílu podcastu Podpásovka interpretujeme výsledky komunálních a senátních voleb. Propad hnutí ANO v Praze, pokles jeho podpory takřka ve všech velkých městech plus nevalná perspektiva pro Senát ukazují, že Andrej Babiš začíná mít vážný problém. Co je příčinou a může vývoj ještě zvrátit?
Rozebíráme samozřejmě i důvody úspěchu Starostů. Stávají se opravdu dlouhodobě lídrem opozice a proč ve štábu zase až tak bujaře neslavili?
Velkou otázkou je po volebním neúspěchu osud Martina Kupky v čele ODS. Udrží se a má vůbec ODS jiného potenciální lídra?
Věnujeme se také perspektivě Jana Grolicha, který dosáhl v senátních volbách fenomenálního výsledku 62 procent. Ukázal cestu, jak definitivně vyzrát na marketing ANO? A dokáže vytáhnout svoje lidovce z politického propadliště?
A co Martin Kuba a jeho hnutí Naše Česko, jehož výsledky nebyly zdaleka tak přesvědčivé, jak by si zakladatel přál?
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