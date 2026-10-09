Dnes a zítra se konají komunální volby. Martina Machová pro vás připravila přesvědčivé argumenty, proč volit celé kandidátky a nepoužívat křížky. Ty totiž, na rozdíl od kroužků ve volbách sněmovních, představují rafinovanou past, ve které se může lehce ztratit váha vašeho hlasu. Jak je to možné?
Nemůžeme nechat stranou těžko pochopitelný počin prezidenta Petra Pavla, který se rozhodl dát před komunálními volbami přednost dovolené na motorkách v Maroku. Říká nám tím, že ho politika vlastně nebaví, nebo si jen neuvědomuje význam a charakter své funkce? Jak to vlastně celé myslí? Podíváme se i do „jeho“ obce Černouček, která ho dosud nekriticky zbožňovala. Jaká je tam vlastně politická situace?
Křížkování je v komunálních volbách past. Proč ve městech favoritům nepomůže a jak ladit strategii?
A abyste vy nemuseli, zhlédli jsme většinu předvolebních videí. Seznámíme vás s těmi nejtrapnějšími. A věřte, že nejde jen o kolonoskopické etudy Karla Havlíčka, další partaje jsou hned v závěsu.
Samozřejmě vyhlásíme Podpásovku týdne, je asi jasné, komu tentokrát patří.
A v neděli po volbách připravíme speciální díl Podpásovky, ve kterém zhodnotíme nejzajímavější výsledky a trendy, které z nich plynou.
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