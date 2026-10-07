Tematická ETF dokážou prodat budoucí trendy v několika slovech: umělá inteligence, čipy, obrana, voda nebo čistá energie. Jenže co přesně investor pod takovým názvem skutečně kupuje? Proč mohou dva fondy sázející na podobný trend vypadat uvnitř úplně jinak a proč vysoký počet titulů ještě nemusí znamenat skutečnou diverzifikaci? David s Martinem v aktuálním díle investičního podcastu MoneyPenny probírají vítěze i propadáky posledních let, načasování fondů v době největšího hype i situaci, kdy několik „různých” ETF ve skutečnosti násobí stejnou sázku. A řeší i nepříjemnou otázku: co když máte pravdu o budoucí prosperitě odvětví, ale přesto nakonec investici nevyděláte?
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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