V novém dílu investičního podcastu Money penny se David a Martin vracejí k nejdiskutovanějším tématům investiční konference FIRE. Na sondě mezi 358 vlastníky investičních nemovitostí ukazují, proč horší hodnocení trhu nemusí znamenat konec nákupů. Rozebírají koncentraci a pravidla ETF, co stojí za výnosy stockpickerů, a vysvětlují, proč změny CRD VI nejsou plošným zákazem zahraničních účtů pro Čechy. Nakonec skládají praktický plán B pro rodinu, od rezervy a druhého účtu po dokumenty, hotovost a nácvik výpadku.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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