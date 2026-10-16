David Karásek začínal jako designér městského mobiliáře, dnes řídí mmcité, miliardovou firmu obchodovanou na pražské burze, jejíž lavičky, zastávky nebo stojany najdete ve městech po celém světě. V podcastu Money Penny mluví o tom, proč se ziskovost mmcité v posledních letech propadla, zda se může vrátit k dvouciferným maržím, o akvizici Kovostalu, nové výrobě, amerických clech nebo o tom, proč se cena akcie od vstupu na burzu zatím výrazně neposunula. A koupil by Karásek dnes za vlastní peníze akcie mmcité?
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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