Český desetiletý státní dluhopis nese přes pět procent, Francie si půjčuje dráž než Itálie a na některých trzích vypadají bondy znovu lákavě. Vyšší výnos ale není dárek, může být cenou za inflaci, měnové riziko i rostoucí zadlužení. V novém díle Money Penny vysvětlujeme, jak číst rating a výnos do splatnosti, kde koupit český státní dluhopis a kdy dává smysl dluhopisové ETF nebo dluhopisový žebřík.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Záznam konference FIRE najdete zde.
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