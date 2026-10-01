Těžba bitcoinu se za posledních deset let výrazně profesionalizovala a přesunula do míst s dostupnou a levnou energií. Jedním z nich je americký stát Washington na západním pobřeží USA. Těžební stroje tam má v hostingovém centru například jeden z největších českých těžařů, společnost 2bminer. Jak dnes celý sektor funguje a jakou má budoucnost v době nástupu umělé inteligence? Přímo na místě jsme o tom mluvili s ředitelem společnosti Sebastianem Brůchou.
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Těžba bitcoinu už není zlatý důl. Odvětví prochází hlubokou proměnou, kterou urychluje AI
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