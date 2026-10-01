Češi dnes spí o hodinu a půl až dvě méně než před sto lety a nějakou formou nespavosti trpí zhruba 40 procent populace. Neurolog David Pánek, který se dlouhodobě věnuje poruchám spánku, v Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, proč je důležitější pravidelné vstávání než hodina usnutí nebo kdy je v pořádku sáhnout po prášcích na spaní. „Melatonin je vynikající věc, hodně pomáhá především u fázových posunů,“ říká Pánek a radí také, která látka funguje ještě lépe.
V podcastu se dozví předplatitelé i o funkčních medicínských technikách nebo obyčejných fíglech, které mohou spánek vrátit.
Muži je často svádějí na stres a věk. Potíže v sexu přitom mohou být prvním varováním před vážnější nemocí
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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