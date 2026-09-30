Umělá inteligence je dnes pro běžné používání velmi levná, a proto je dobré ji naplno využít. Martin a David v novém díle podcastu Money Penny přináší svou zkušenost, jak se dají pomocí AI ušetřit tisíce korun měsíčně, třeba likvidací otravných povinností. Může jít přitom o vše od nakupování jídla přes elektřinu až po pracovní povinnosti. Finanční nezávislost totiž není jen o tom, kolik vydělají investice, ale také o schopnosti efektivně investovat a nevyhazovat zbytečně peníze z okna. Učit se s AI pracovat je navíc pojistka proti tomu, jak nebýt jednou nahrazen.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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Slevový kód najdete na Herohero nebo na Opinio .
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