Před letošními volbami se dějí věci, které překvapí i délesloužící pozorovatele české politiky, mezi něž autoři Podpásovky už bohužel patří. Andrej Babiš se pokusil dojmout voličstvo zavedením nového trestného činu zabití pejska či kočičky ze zvláště zavrženíhodných pohnutek. A rozjelo se divadlo, které jsme pro vás zrekonstruovali. Co na diskriminaci ostatního zvířectva říkají poslanci Králíček a Vrána? Patří mezi zavrženíhodné pohnutky záměr pejska v nouzi zkonzumovat? A proč by mezi zvířaty vyžadujícími speciální ohledy neměl v žádném případě chybět makak?
Řešíme i otázku, zda Motoristé už dosáhli klaunské úrovně dosud nejzmatenější partaje v historii české politiky – Věcí veřejných. Neshodli jsme se, ale v každém případě nabízíme přesnou citaci jednoho rok starého tweetu Petra Macinky, který v dnešním světle vyhlíží opravdu cirkusácky. Ano, týká se rozpočtové odpovědnosti!
Subrubrika Volební direkt je věnována volebním klipům a zejména externímu hodnocení písně Jana Grolicha:. „Tý, tý, ty tý, tý.“ Je dobře, že předseda nepopulistické strany takto šaškuje? Odpověď bude možná překvapivá.
No a Podpásovka týdne? Ta je tentokrát jasná. Patří vládě, která udělala z Rady pro lidská práva Radu pro potlačování lidských práv. A jak uslyšíte, její snaha o vytunelování institucí a obracení obsahu pojmů tím nekončí. Zkusíme vysvětlit, co to vlastně znamená.
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