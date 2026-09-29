Je to jeden z nejzajímavějších zvratů na dopravním trhu. Už od 19. století cestují nákladní vagony „s přestupem“, často po cestě vystřídají několik vlaků. Největší český železniční dopravce ČD Cargo chtěl tuto praxi opustit a vozit jen to, čím se naplní celý dlouhý vlak. Teď přichází otočka. „Bez tohoto systému nemá ČD Cargo smysl,“ říká v rozhovoru nový šéf firmy Radim Ječný. Proč to je pro Česko zpráva, která stojí za zaznamenání?
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ČD Cargo je zpátky v kondici a v zisku, hlásí jeho šéf. Proč změnil přístup firmy a není spokojený s externími poradci?
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