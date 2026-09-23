Hostem MoneyPenny je investor, trader, správce majetku a bývalý profesionální hráč pokeru vystupující pod přezdívkou Nic Nevím. V rozhovoru popisuje, jak se z pokerových stolů a hotovosti v šuplíku dostal k investování, proč věří, že trh lze dlouhodobě porážet, a proč je pro něj důležitější proces než samotný track record — přestože říká, že mu za deset let vychází zhruba 30 procent ročně. Mluví i o finanční svobodě, práci s klientskými penězi, sázkách na brzký propad trhu, AI akciích, sentimentu retailu a o tom, proč si schválně říká Nic Nevím.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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Slevový kód najdete na Herohero nebo na Opinio .
Vydělává 30 procent ročně, teď ale hromadí hotovost. Už to může přijít brzy, říká Nic Nevím
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