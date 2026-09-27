Speciální díl MoneyPenny zve studenty do Investománie, největší investiční soutěže pro mladé investory v Česku a na Slovensku. Oliver Groman z J&T investiční společnosti a Anna Píchová z EMUN vysvětlují, proč investování není honba za další Nvidií, proč nestačí přijít s jednou dobrou akcií a co znamená přemýšlet jako portfolio manažer. Řeč je i o tom, co si soutěžící odnesou, i když nevyhrají: zpětnou vazbu od lidí z trhu, zkušenost s obhajobou investiční strategie a kontakty do finanční praxe. Přihlásit do soutěže se můžete zde: https://investomanie.the-econet.com/
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Na modelové české rodině ukážeme praktický plán B – od kroků, které lze udělat téměř bez nákladů, přes diverzifikaci bank, brokerů a způsobů držení majetku až po zahraniční zázemí či druhou rezidenci.
Slevový kód najdete na Herohero nebo na Opinio .
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