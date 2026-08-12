Do pardubických komunálních voleb vstoupil nečekaný silný hráč. Podnikatel a majitel hokejového Dynama Petr Dědek otevřeně podpořil nové hnutí Srdcem pro Pardubice, do jehož kampaně chce investovat několik milionů korun. V Ranním brífinku Hospodářských novin redaktor Martin Ťopek vysvětluje, kdo za novým uskupením stojí, jak je propojené s Dědkovým hokejovým klubem a proč jeho kritici mluví o snaze získat větší vliv na rozhodování města kolem plánované hokejové megahaly.
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Miliardář Dědek tlačí „hokejovou“ kandidátku na pardubickou radnici, s městem přitom jedná o obří hale
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