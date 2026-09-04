Umělá inteligence je dnes ve firmách všudypřítomné téma, skutečné nasazení ale za očekáváním stále zaostává. Podle Petra Zelenky, šéfa AI ve skupině Adastra a výkonného ředitele Blindspot AI, používá AI v produkčním provozu v Česku zhruba pětina firem. Největší problém přitom není vytvořit prototyp, ale zapojit nový nástroj do každodenního fungování firmy tak, aby skutečně přinášel peníze nebo úspory.
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V Ranním brífinku HN s Petrem Zelenkou probíráme také to, proč může být současné soustředění na ChatGPT a další jazykové modely slepou uličkou a proč mohou firmám větší a hlavně lépe měřitelný přínos přinést méně viditelné technologie, například optimalizace výroby, logistiky nebo skladových zásob. Zelenka bude 14. září také jedním z řečníků druhého ročníku konference Planeta AI, kterou pořádají Hospodářské noviny.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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