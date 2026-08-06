Dobré ráno z Hospodářek, je čtvrtek 6. srpna, Orlen Unipetrol zveřejní hospodářské výsledky za první pololetí, ČNB představí nové ekonomické prognózy a dozvíme se také parametry průmyslu, obchodu a stavebnictví za červen. V Hospodářských novinách se můžete dočíst o nové divestici největších českých stavebnin DEK, o nové akvizici CSG nebo o tom, že Šporkovský palác je na prodej. Od mikrofonu vás dnes zdraví a úspěšný den přeje Jaroslav Mašek.
Havrlant se přidává ke Křetínskému, získal podíl ve West Ham United. Boj o ovládnutí klubu graduje
Hlavním hostem Ranního brífinku je seniorní byznysový reportér Hospodářek Michael Mareš, který dlouhodobě sleduje české miliardáře a naposledy popisoval boj Daniela Křetínského o fotbalový klub West Ham United. V podcastu probereme další možné scénáře i důvod, proč se po bok Křetínského přidal Jakub Havrlant.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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