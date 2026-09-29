Válka na Ukrajině, zkušenost s uzavřenými hranicemi během covidu, ale také obavy z budoucích daňových změn vedou stále více movitých Čechů k přípravě záložního scénáře pro život i správu majetku. Zájem už přitom nemají jen lidé s majetkem v desítkách milionů euro. „Dnes ho vidíme i u klientů s majetkem mezi pěti a deseti miliony euro,“ říká Štěpán Štarha z advokátní kanceláře Havel & Partners. V podcastu Hospodářských novin popisuje, které země si Češi vybírají, proč samotná nemovitost v zahraničí nestačí a jakou roli hrají zahraniční účty či likvidní majetek.

 

Text vznikl ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Partners.

 

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