Válka na Ukrajině, zkušenost s uzavřenými hranicemi během covidu, ale také obavy z budoucích daňových změn vedou stále více movitých Čechů k přípravě záložního scénáře pro život i správu majetku. Zájem už přitom nemají jen lidé s majetkem v desítkách milionů euro. „Dnes ho vidíme i u klientů s majetkem mezi pěti a deseti miliony euro,“ říká Štěpán Štarha z advokátní kanceláře Havel & Partners. V podcastu Hospodářských novin popisuje, které země si Češi vybírají, proč samotná nemovitost v zahraničí nestačí a jakou roli hrají zahraniční účty či likvidní majetek.
Text vznikl ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Partners.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit