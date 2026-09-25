Jak chytře investovat, ochránit své peníze, vybudovat si rentiérské portfolio a nezapomenout na plán B – to je jen část témat, která se budou řešit ve středu 7. října na investiční konferenci Fire pořádané Hospodářskými novinami. „Díky nástupu umělé inteligence se posunul pohled i na investice. Přibývá lidí, kteří chtějí mít finanční polštář pro případ, že se kvůli AI jejich práce za pět deset let zásadně změní,“ říká v Ranním brífinku vedoucí investiční rubriky HN David Busta, který představí také další program konference i některé ze zajímavých hostů.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Něco se děje. Poslední dny přibývá zpráv o hrozícím konfliktu, ostražití řeší plán B
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