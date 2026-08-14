Andrej Babiš si po měsíci povšiml, že je sucho, a vyjel se podívat na vysychající Slapy. Vzal s sebou svého bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce. „Řekl jsem si, že je nejvyšší čas, aby blaničtí rytíři znovu vyjeli,“ pravil Brabec, toho času ústecký hejtman. Motoristický ministr životního prostředí Igor Červený se výjezdu nezúčastnil, neb blaženě dlí na dovolené.
V Podpásovce rozebíráme, jak se může se suchem vypořádat vláda, jejíž část usilovně popírá fakt existence klimatické krize, a situaci, která je nejhorší za několik set let, odbývá dětinskými hláškami „někdy je sucho, někdy je mokro, ve dne je světlo a v noci tma“.
Průšvih, který angažmá Motoristů na resortu životního prostředí představuje, dobře ilustruje Facebook ministerstva, který kromě propagace cesty ministra Červeného do USA optimisticky hlásí: „Když udeří vedra a sucho, příroda má svého spojence – bobra“. Ale i další příspěvky stojí za to.
Průzkumy preferencí dopadají pro opozici tragicky. Alarm by měl znít hlavně pro ODS, která s dvanácti procenty zaostává nejen za suverénním ANO (34 %), ale i za STAN (15 %). Podívali jsme se, co proti tomu ODS dělá. A na příkladu cyklokampaně, která maximálně tak zlepšuje fyzickou kondici Martina Kupky, ale jinak žádný efekt nemá, ukazujeme aktuální marnost počínání této strany.
Vyschlé řeky a ministr na dovolené. Babiš se vložil do řešení krize, popíchl ho k tomu „starý známý“
Věnujeme se i bizarnostem před komunálními volbami. Víte třeba, jak se dostal bývalý baletní mistr Národního divadla Petr Zuska k SPD a jak vymyslel termíny „ukrajinomilitarismus“ a „migrantismus“, kterými chce ohromit voliče v Praze? Nebo jak si v rámci voleb jdou po krku majitel jihočeské Madety Milan Teplý a jeho syn Jan?
Poslechněte si!
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