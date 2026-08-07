V Podpásovce se tentokrát věnujeme tématu, o kterém se vůbec nemluví. Meta začala blokovat politickou reklamu na Facebooku a Instagramu a přináší to nečekaný problém. Kandidáti, kteří nejsou veřejnosti dostatečně známí, se najednou nemůžou tak snadno dostat do povědomí voličů. Jak se s tím strany vyrovnávají a kdo má největší potíže?
Obžaloba exministra spravedlnosti Pavla Blažka v bitcoinové kauze je doslova noční můrou ODS. Řešíme, jak může případ dopadnout, jakou roli hrají státní zástupci z Olomouce a jak teď uvažuje samotný Pavel Blažek.
A probíráme i děsivou komunikaci vlády. Co je nejhorší na urážení, marginalizaci a zákazech vstupu pro novináře? Jak se přístup „jen nám držte mikrofony a mlčte“ projeví na kvalitě demokracie a společenské debatě a proč právě tragicky?
A samozřejmě vyhlásíme Podpásovku týdne. Tentokrát souvisí právě s podpásovou komunikací kabinetu.
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