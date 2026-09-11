V Podpásovce se zapřísaháme, že už nechceme mluvit o Motoristech, ale nejde to. Nezbylo nám než zrekonstruovat, jak vzniklo bizarní tvrzení Filipa Turka, že na Šumavě uniká yperit a jakou roli v tom hrál ministr životního prostředí Igor Červený. A samozřejmě: komu o jaké peníze šlo a proč mu to nevyšlo.
Nikoli ekologická, ale komunikační katastrofa. Vláda zlikvidovala strategickou komunikaci a nahradila ji blábolem nezralého egomaniaka
Mimochodem víte, kolik je v Česku podobných míst s ekologickou zátěží po armádě? Prozradíme. Ale dopředu vězte, že kdyby je Motoristé řešili se stejnou vervou, jako lokalitu na Šumavě, tak by nic jiného nedělali dobrých pár desítek let.
Probíráme i brblání menších koaličních stran proti astronomickému schodku rozpočtu a snahu lidovců vyslovit nedůvěru vládě. Kdo je v tomto případě směšnější, těžko říci. Odhadujeme nicméně, jak to celé dopadne.
Naše dočasná subrubrika „Volební direkt“ se tentokrát zaměřuje na volební hesla, skrze která se strany pokoušejí předvědčit voliče, že v daném městě vůbec čtyři roky nevládly a že teď to tedy opravdu rozjedou. V této paradoxní disciplíně vyniká zejména ODS v Praze a ANO v Liberci, ale příkladů je mnohem víc.
Zaměříme se také na kandidáta ANO na pražského primárora Jana Hušbauera, který jezdí v kampani po městě gigantickým Jeepem a stěžuje si, že se při parkování nikam nevejde. Zlatý Ondřej Prokop!
A vyhlásíme samozřejmě Podpásovku týdne. Patří tentokrát mladému chemikovi od Motoristů. Důvody jsou hned tři. Poslechněte si!
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