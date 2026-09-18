Pozor! Motoristé dosáhli snížení schodku rozpočtu o jednotky miliard! Smějete se? My taky. V Podpásovce nemůžeme minout komediální aspekty vládnutí, kdy „rozpočtově odpovědní“ Motoristé vydávají za úspěch miniaturní změnu gigantického, původně třistadevětaosmdesátimiliardového deficitu. A aby v tom nebyli macinkovci sami, povšimneme si, jak Tomio Okamura při „šetření“ soustavně zesměšňuje nebohého ministra obrany za svou stranu Jaromíra Zůnu.
Disciplína „děláme si legraci z vlastích voličů“ je tentokrát skvěle obsazena hnutím ANO. Připravili jsme přehled momentů, ve kterých už nyní ANO popírá vlastní volební program, jakož i programové prohlášení vlády. A vůbec nejde jen o závazek „Tato vláda nikdy nezvedne žádné daně“. V čem je rozdíl mezi porušováním závazků u Babišovy a Fialovy vlády? Vysvětlíme.
Vše samozřejmě souvisí s nastavením mysli Andreje Babiše. Ukážeme, jak si zjevně nepamatuje, pro co kdy hlasoval, ztrácí přehled o tom, jak fungují jednotlivé resorty, vystřeluje nesmyslné nápady, které pak blokují politiku na dlouhé týdny. Co nám to říká o nevýhodách autokratického modelu vlády?
Nejde jen o zvyšování daní. Tři příklady, jak se Babišova vláda chystá podfouknout vlastní voliče
A samozřejmě nechybí předvolební subrubrika „Volební direkt“. Popíšeme, jak si SPD spletla Liberec s Jabloncem nad Nisou. A pozastavíme se nad tím, zda je rozumné volit heslo „Praha bude zase makat“, když si pamatujeme, že když naposledy Prahu vedlo hnutí ANO, to nejvýznamnější, co se stalo, bylo zřícení lávky v Troji. Na pozadí tohoto a dalších ne zrovna chytrých volebních hesel vymýšlíme pražským politikům varianty.
Podpásovka týdne tentokrát patří jistému ministrovi, který ve strachu z Andreje Babiše popřel sám sebe a pomáhá likvidovat to, co pomáhal prosadit a ještě na jaře to chválil. Kterýpak to je? Poslechněte si!
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