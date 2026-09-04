Podpásovka je po malé prázdninové pauzičce zpět. A nedá se nic dělat, hlavním tématem je opět bizarní vystupování politiků strany Motoristé sobě. Probereme, kterak se dal Petr Macinka napálit skupinkou, která si říká detektivní parta, a bez ochranky si sedl do sklepní místnosti k rozhovoru s maskovaným mužem vydávajícím se za tajemného Thomase Pauknera. Ohrozil tentokrát nejen svou důstojnost, ale prokázal, že ve funkci je nebezpečný nejen zahraniční politice země, ale i sám sobě. Odhadneme, jaký může mít ztrapnění Petra Macinky vliv na preference Motoristů.
Zvláštní pozornost si zaslouží další kousek motopartaje. Jejich ministr kultury Oto Klempíř představil svoji kulturní koncepci, která si drastičností oprávněně vysloužila přezdívku „kulturní revoluce“ v neblahém odkazu na Mao Ce-Tunga. Prozradíme, kdo měl na dokument zřejmě větší vliv než samotný Klempíř a jak dotyčný, pardon dotyčná, vládne ministerstvu kultury podobně jako Tünde Bartha na Babišově Úřadu vlády.
Babiš se setkal s Klempířem, brzdí jeho kulturní revoluci. Proč opravdu premiér stáhl strategii z vlády?
Probereme samozřejmě sestavování rozpočtu, ze kterého „fiskální jestřábi“ Motoristé vyšli poněkud oškubaně.
Máme připravenu i sezonní rubriku, pracovně nazvanou „Předvolení direkt“. Podíváme se na prapodivné starty kampaní opozičních stran a posoudíme úlohu nanuků a zmrzliny v české politice.
Nechybí samozřejmě ocenění Podpásovka týdne, tentokrát je vítěz jasný.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit