Dobrý den z Hospodářek, je úterý 22. září. Dnes se podíváme na to, co bylo za nápadem udělat z Kanady součást evropského projektu. Já jsem Petr Honzejk, přeji vám dobrý poslech Ranního brífinku a rozhovor s europoslancem Janem Farským s překvapivou pointou nabídnu hned po několika byznysových zprávách.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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