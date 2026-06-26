Na silničních kolech se díky boomu v poslední době objevuje stále více nováčků. Populární sport má však svá specifická pravidla, která by měl, především kvůli bezpečnosti, znát i úplný začátečník. Ředitel seriálu závodů Direct Road Classics Jan Hejda začínajícím cyklistům radí, jakým chybám se vyhnout při volbě vybavení, doplňování energie, ale i při výběru vhodného oblečení. Jak s nováčky pracují na Road Classics a jaké závodní trasy jsou pro ně ideální?
Podcast vznikl ve spolupráci se společností Raul.
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