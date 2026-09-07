Investování do úvěrů nabízí pravidelný výnos bez výkyvů. Zároveň ale nejde o bezrizikovou investici. Co přesně investor kupuje, odkud se jeho výnos bere a co se stane ve chvíli, kdy dlužník přestane splácet? Hostem podcastu Hospodářských novin je Martin Stibor, CEO investiční platformy Bondster. V rozhovoru vysvětluje princip P2B investování, tedy modelu, který propojuje investory s poskytovateli úvěrů. Podrobněji se věnuje především úvěrům zajištěným nemovitostmi, které platforma prezentuje jako konzervativnější část nabídky. U těch podle něj hraje klíčovou roli hodnota zástavy a poměr LTV, tedy poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti.
Řeč je ale také o rizikovějších úvěrech, u nichž zástava není a ochranu investora představuje garance zpětného odkupu ze strany poskytovatele. Jak velký je v takovém případě rozdíl v riziku? Co znamená default a proč automaticky nemusí znamenat ztrátu peněz investora? A jak dlouho může trvat, než se v případě problémů podaří realizovat nemovitostní zástavu? Stibor popisuje také to, jak platforma posuzuje poskytovatele úvěrů, jak sleduje jejich finanční situaci a proč se v posledních letech zaměřuje především na poskytovatele z Evropské unie.
V rozhovoru přijde na řadu také otázka, jak velkou část portfolia by podle Stibora měly úvěrové investice tvořit, kdo by se jim měl raději vyhnout, jakou roli hraje diverzifikace a podle čeho vybírá investice sám. A také otázka, jak se do úvěrového trhu promítají ekonomické a geopolitické nejistoty.
Podcast vznikl ve spolupráci se společností Bondster.
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