Cloudové technologie slouží nejen k ukládání dat, ale zajišťují přežití v éře umělé inteligence. Tomáš Czakó, Chief Cloud Officer ve společnosti Data Protection Delivery Center, v podcastu HN vysvětluje, proč se firmy musí zbavit konzervativního přístupu k IT a přestat vnímat svůj kód jako „nedotknutelné dítě“. Moderní vývoj směřuje k agentické AI, která dokáže kompletně přepsat aplikace během dnů, ale zároveň slouží jako blesková zbraň v rukou hackerů. I na to je potřeba se připravit.

 

„V loňském roce byl zaznamenán útok, kdy trvalo pouhých 22 vteřin od chvíle, kdy jedna skupina prolomila heslo a druhá tam začala škodit,“ přibližuje Czakó. V takovém tempu je manuální obrana nemožná. Jednou z cest může být přesun do cloudu, který nabízí automatizovanou ochranu a neomezený výkon pro AI modely, které by si firmy u sebe doma jen těžko dovolily. Budoucnost IT specialistů už neleží v „opičí práci“ a psaní řádků kódu, ale v architektuře a strategickém řízení inteligentních agentů.

Podcast vznikl ve spolupráci s firmou Data Protection Delivery Center.

﻿

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou