Cloudové technologie slouží nejen k ukládání dat, ale zajišťují přežití v éře umělé inteligence. Tomáš Czakó, Chief Cloud Officer ve společnosti Data Protection Delivery Center, v podcastu HN vysvětluje, proč se firmy musí zbavit konzervativního přístupu k IT a přestat vnímat svůj kód jako „nedotknutelné dítě“. Moderní vývoj směřuje k agentické AI, která dokáže kompletně přepsat aplikace během dnů, ale zároveň slouží jako blesková zbraň v rukou hackerů. I na to je potřeba se připravit.
„V loňském roce byl zaznamenán útok, kdy trvalo pouhých 22 vteřin od chvíle, kdy jedna skupina prolomila heslo a druhá tam začala škodit,“ přibližuje Czakó. V takovém tempu je manuální obrana nemožná. Jednou z cest může být přesun do cloudu, který nabízí automatizovanou ochranu a neomezený výkon pro AI modely, které by si firmy u sebe doma jen těžko dovolily. Budoucnost IT specialistů už neleží v „opičí práci“ a psaní řádků kódu, ale v architektuře a strategickém řízení inteligentních agentů.
Podcast vznikl ve spolupráci s firmou Data Protection Delivery Center.
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