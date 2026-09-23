AI agent nemusí být univerzální digitální kolega. Podle CEO společnosti Sofico-CZ Davida Klodnera dává v korporacích větší smysl jako jednoúčelová aplikace, která převezme konkrétní firemní proces – od zpracování faktur a kontroly certifikátů až po řízení servisu. Sofico se zaměřuje právě na velké firmy a korporáty, kde vedle samotné automatizace hraje zásadní roli bezpečnost dat a propojení se stávajícími ERP systémy.
Kolik takové řešení stojí, kde už se firmám vyplatí a proč podle Klodnera velká část korporací s AI agenty stále nezačala?
Podcast vznikl ve spolupráci s firmou Sofico-CZ.
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