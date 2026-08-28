V neděli 6. září získá Alternativa pro Německo dost možná absolutní většinu ve volbách v jedné z německých spolkových zemí. Co je AfD za stranu? A pokud by se dostala k moci na celoněmecké úrovni, jaký přístup by měla vůči Česku nebo třeba Rusku? Odpovíme v dnešním Ranním brífinku. Já jsem OH a přeju vám příjemný poslech.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Hrubý tlak na sousedy. Pokud bude v Berlíně vládnout AfD, zatlačí na byznys, aby se z Česka vrátil do Německa, varuje odborník
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