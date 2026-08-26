Vojtěch Zavřel začal programovat už na střední škole a k finanční nezávislosti se dostal přes vysokou míru úspor, splacené bydlení a portfolio, které podle něj nemusí být obří, pokud člověk drží na uzdě životní náklady. V Money Penny mluví o prvních investičních chybách, pákovém tradingu, P2P půjčkách, korporátních dluhopisech i bitcoinu, který kdysi prodal za 6 dolarů. A vysvětluje, proč dnes místo rentiérského klidu pracuje víc než kdy dřív, neboť rozjíždí AI start-up, který má zlevnit chytré domy.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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Investiční konference FIRE
FIRE je unikátní, prakticky zaměřená konference, která se koná 7. října v Praze a přináší jasné odpovědi na otázky, jak chytře investovat, ochránit své peníze, vybudovat si rentiérské portfolio a nezapomenout na plán B.
10:05–11:05 Kam investovat peníze, aby z toho něco bylo?
Kde má český investor hledat příležitosti, pokud chce v současném světě vydělat peníze a zároveň ochránit svůj stávající majetek? V analýze představíme portfolia pro následující dekádu, která jsme sestavili na základě diskusí s desítkou expertů. Následovat bude panelová diskuse o tom, kde vidí investiční příležitosti samotní investoři.
Panelisté: Anna Píchová, Petr Žabža
Další panelisté budou oznámeni brzy.
11:05–12:05 Kupovat byty, nebo se jich naopak začít zbavovat?
Realitní investoři začínají být opatrnější. Kdy ještě dává smysl pořídit investiční byt? Představíme unikátní průzkum mezi realitními investory i běžnou populací a jejich další investiční záměry. Ukážeme také analýzu toho, kolik mohou byty ještě vydělat, přestože jsou dnes naceněné podobně ambiciózně jako technologické akcie. Následovat bude panelová diskuse s vybranými realitními odborníky.
Panelisté: Jan Zedník, Ivana Birtová
Další panelisté budou oznámeni brzy.
13:15–14:15 Odvrácená stránka pasivního investování: na co myslet?
S akciovými trhy na nových maximech a s vysokým zastoupením amerických gigantů v hlavních indexech přibývá investorů, kteří se na pasivní investování dívají skeptičtěji. Jsou tyto obavy namístě? Jaké jsou současné trendy v pasivním investování? A nemůže být v některých situacích lepší cestou aktivní výběr akcií?
Investor a rentiér Lukáš Nádvorník představí svůj pohled na téma, po němž bude následovat panelová diskuse lidí s rozdílnými názory na pasivní a aktivní investování.
Panelisté: Lukáš Nádvorník
Další panelisté budou oznámeni brzy.
14:15–15:15 Proč na Západě vypadají rentiérská portfolia jinak než u nás?
Při pohledu na americká rentiérská portfolia narazí český investor na nástroje, o kterých možná nikdy neslyšel. Jak lze sestavit portfolio, které přečká turbulentní období, aniž by bylo koncentrované především v nemovitostech?
Rentiér Tibor Nyitray představí své portfolio a vysvětlí, proč se tolik liší od běžných českých rentiérských portfolií. Následovat bude diskuse s odborníky, kteří s rentiérskými portfolii pracují.
Panelisté: Tibor Nyitray, Tomáš Tyl
Další panelisté budou oznámeni brzy.
15:35–16:15 Jak dosáhnout finanční nezávislosti a co potom?
Ze série rozhovorů s finančně nezávislými lidmi nám vyplynulo několik společných charakteristik, které je spojují. Představíme výsledky kvalitativní analýzy i novinky ze světa finanční nezávislosti.
Následovat bude panelová diskuse s lidmi, kteří už finanční nezávislosti dosáhli, nebo se k ní postupně přibližují. Každý z nich představuje jinou cestu.
Panelisté: Dennis Vymer, Dalibor Bláha, Miloslav Diviš
16:15–16:45 Co se stane, když v Česku zmizí přes milion obyvatel?
Čeká nás výrazná demografická změna. Jen v Česku by podle projekcí OSN mohl do roku 2050 počet obyvatel klesnout o více než milion. Podobnému vývoji přitom čelí i řada dalších zemí.
Jak v takovém světě investovat? A jak demografický vývoj promění realitní, akciové nebo dluhopisové trhy? Analýzu představí ekonom Martin Slaný.
16:45–17:30 Když si stát přijde pro naše peníze i svobodu. Plán B v praxi
Co když válka na Ukrajině skončí pro Evropu špatně nebo přijde jiná zásadní hrozba? Co když stát nebude mít dostatek prostředků na financování svých výdajů a začne hledat peníze u investorů?
Ukážeme, proč může dávat smysl mít připravený plán B, a představíme několik praktických kroků, nad kterými může přemýšlet každý investor. V následné diskusi probereme reálné zkušenosti se zaměřením na alternativní finanční systém.
Panelisté: Jan Kohout, Jan Marvan
Další panelisté budou oznámeni brzy.
* Pořadatel si vyhrazuje právo program konference upravit.
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