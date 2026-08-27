Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek 27. srpna. Dnes se podíváme na nový rozruch v Evropské unii. Mario Draghi, bývalý šéf evropské centrální banky, který nedávno vydal výbušnou zprávu o zaostávání unie, přišel s novou iniciativou. Ze špiček politiky a velkého byznysu vytvořil Rýnskou skupinu, která si dává za cíl unii pozvednout. Problém? Zapomněl nejen na Česko, ale na celou střední a východní Evropu. Co to znamená? Odpoví nám europoslanec Luděk Niedermayer. Já jsem Petr Honzejk a zavolám mu hned po několika byznysových zprávách.
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