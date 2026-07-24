Šimon Falta založil ještě během školy startup IQstat, který řídí spotřebu elektřiny podle spotových cen, výroby z fotovoltaiky a potřeb zákazníka. V MoneyPenny vysvětluje, jak může chytré řízení bojlerů, hotelů, sportovišť nebo zámku ušetřit desítky procent nákladů, proč českou chytrou energetiku dlouho brzdily staré elektroměry a proč podle něj nestačí mít skvělý produkt — startup je hlavně distribuce. Mluví i o podnikání bez investorů, vyjednávání před maturitou, cestě do americké Gigafactory a o tom, proč v energetice vidí jednu z největších příležitostí současnosti.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfolii a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
Přidejte se také k Investiční komunitě HN a podcastu MoneyPenny ve facebookové skupině nebo na Discordu, kde finanční nezávislost řešíme.
A nezapomeňte odebírat investiční newsletter Peníze HN.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit