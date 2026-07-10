Jak poznat dobrou investiční lokalitu? Kdy dává smysl lombardní úvěr a kdy vás naopak může zlikvidovat? A co dělat, když nájemník přestane platit? Do nového dílu MoneyPenny si Matouš a Radek přizvali Honzu Zedníka a Martina Kořenka, dva investory s portfolii čítajícími stovky bytů, aby probrali praktickou stránku budování realitního portfolia, od prvního nákupu až po otázku, kdy už je cihel příliš mnoho.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfoliem a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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