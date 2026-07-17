V novém díle investičního podcastu MoneyPenny Jakub Velkoborský z Boston Consulting Group popisuje, proč firmy do AI masivně investují, i když z ní často ještě nevidí zisk. Vysvětluje, proč nestačí automatizovat staré procesy, jak se mění role manažerů a proč může být nebezpečné jen přeposílat výstupy chatbotu pod vlastním jménem. Řeč je i o AI agentech, závislosti Evropy na amerických modelech a výpočetní kapacitě, firemním know-how, superinteligenci a o tom, jaké práce mohou z trhu zmizet jako první.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfoliem a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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