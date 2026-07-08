Rentiér Tibor Nyitray v nové epizodě investičního podcastu Money Penny detailně ukazuje, jak vypadá portfolio, ze kterého žije. Vysvětluje, proč mu nestačí jedno světové ETF, proč nechce spoléhat na odprodej indexů a proč je pro něj pravidelná dividenda psychologicky lepší. David a Martin se ptají na konkrétní architekturu portfolia, všech pět příjmových pilířů a nástroje, které používá. Jde o neobvyklé portfolio inspirované tím, jak jej skládají rentiéři na Západě.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfoliem a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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