Autor populárního blogu Fotr ve vatě si před pěti lety při uspávání syna pustil video o penězích – a začal počítat, kolik stojí finanční nezávislost. V podcastu MoneyPenny popisuje, proč mu původní FIRE plán narazil na hypotéku, dům, dvě děti a realitu korporátní kariéry. Mluví o tom, proč korporát není rodina, proč 20 milionů není jediná hranice svobody, jak učí děti zacházet s penězi a proč má dnes investování „vyřešené“ přes ETF. V sérii o finanční nezávislosti zmiňuje také audity financí, kterým se začal v poslední době věnovat.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfoliem a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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