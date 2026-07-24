Když americká vláda nařídila společnosti Anthropic zakázat cizincům přístup k jejich nejpokročilejším AI modelům, byl to varovný signál. Přestože stopku později stáhla, pro Evropu je tato epizoda jasným budíčkem: Stáváme se digitálními rukojmími? Hrozí evropským firmám, že v budoucnu zůstanou bez přístupu ke špičkovým technologiím? A bude jedinou alternativou obrat k Číně, která se snaží držet s USA krok? Téma jsme probrali s technologickým ředitelem společnosti Trask Janem Antošem.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Americká vláda se bojí. Zakázala světu přístup k nejvýkonnějšímu AI modelu Claude Fable od Anthropicu
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