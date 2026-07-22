V nové analýze podcastu analýze MoneyPenny se Martin a David vracejí k rentiérskému portfoliu Tibora Nyitraye. Rozebírají, proč klasické čtyřprocentní pravidlo a odprodeje z indexového portfolia nemusí psychologicky sedět každému, jak fungují dividendová a cashflow portfolia a proč vysoký pravidelný výnos nikdy není zadarmo. V díle padne i model, jak se dá složité portfolio s více než padesáti pozicemi zjednodušit do několika ETF a jaké rentiérské strategie používají investoři na Západě. Součástí je i portfolio tracker se všemi zmíněnými portfolii.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfoliem a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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