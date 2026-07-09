Možná už máte dovolenou za sebou, možná ji teprve netrpělivě vyhlížíte, každopádně volno je tématem i dnešního Ranního brífinku. Jen nepůjde o dovolenou u moře nebo na horách, ale o specifickou formu pracovního benefitu – menstruační volno. O jeho zavedení teď usiluje i petice, kterou podepsalo už na třicet tisíc lidí. Zda má šanci na úspěch a jestli by ženy tento benefit opravdu využívaly, nejen o tom bude mluvit v Ranním brífinku reportérka Hospodářských novin Kristýna Matějková.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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