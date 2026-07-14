Máme za sebou první polovinu roku, což může být pro mnohé důvod k bilancování. Firmy dávají dohromady pololetní výsledky, zpřesňují se rozpočtové výhledy na zbytek roku, investoři řeší, jak se zatím daří jejich portfoliím, a my jsme se v Hospodářských novinách podívali na to, jak jsou na tom světoví miliardáři. Do jejich peněženek nahlédl vedoucí datových novinářů Hospodářek Aleš Vojíř a podrobnosti prozradí v Ranním brífinku.
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