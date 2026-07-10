Nejsou to jen Poláci nebo Litevci, výdaje na obranu masivně navyšují i Němci. A to mnohem rychleji než jiné velké země Evropy. Britové, Francouzi či Italové s tempem růstu německých zbrojních výdajů nedokážou vůbec držet krok. Jak chce Německo jako hlavní konvenční vojenská mocnost Evropy fungovat? Uslyšíte v Ranním brífinku.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Německá AfD je na evropské krajní pravici výjimkou, dál se radikalizuje. Nepřichází v úvahu, aby s ní CDU vládla
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