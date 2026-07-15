Dobré ráno z Hospodářských novin, je středa 15. července, přesně čtvrtina prázdnin za námi a ministerstvo financí zveřejní sumu, za kterou si lidé objednali české státní dluhopisy. Podle předběžných údajů je to zhruba 80 miliard korun. Pokračuje také schůze sněmovny, poslanci by měli schvalovat znovuzavedení EET a společnost Wood & Company představí nový fond zaměřený na blockchain. My dnes budeme hovořit o dlouhověkosti, od mikrofonu zdraví Jaroslav Mašek.
Hlavním hostem Ranního brífinku je Jiří Paseka, výkonný ředitel HX Clinic v Praze, kterou založil Daniel Křetínský a která je zaměřená na prevenci a dlouhověkost. Jaké jsou první zkušenosti a cíle, proč klinika vznikla a kolik program stojí?
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit