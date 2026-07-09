Sportovní psycholog David Kuneš pracuje převážně s běžci, biatlonisty i cyklisty a z dat na chytrých hodinkách dokáže vyčíst i to, že se sportovec psychicky hroutí uprostřed závodu. Ve svém byznysu ale řeší i temnější stránku vytrvalostního sportu – přetrénování, vyhoření a poruchy příjmu potravy, které podle něj postihují až třetinu sportovců.
Předplatitelé podcastu se zároveň dozvědí, jak na nervozitu před závodem nebo co dokáže zlepšit soustředění během sportovní aktivity. Právě neschopnost soustředit se totiž Kuneš vidí jako další rostoucí problém mezi sportovci.
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