Jak efektivně přeměňovat větší výdaje na obranu za zbraně? Příkladem je Polsko, říká Jan Jireš, bývalý náměstek ministra obrany a nyní poradce v obranném průmyslu. A vysvětluje, jaké skupiny zemí se tvoří v NATO nebo jak by se měl změnit systém nákupu nových zbraní, aby to bylo efektivnější než dosud. „Američané v NATO zůstanou, Evropané je potřebují, ale je potřeba nastavit proces postupného přebírání odpovědnosti Evropanů za svoji obranu,“ zdůrazňuje expert.
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