Na deseti místech Česka dnes začíná takzvané dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Armáda ho zkouší podruhé – loni díky němu získala přes 600 nových záložníků s absolvovaným základním výcvikem. Pro její rezervy je to sice jenom slabá záplata, ale armáda si to chválí. A i díky tomu se jí konečně daří nabírat lidi.
Dnes se podíváme i na finanční stránku věci. Když soukromý sektor dost omezuje absolventské pozice, nedává naopak kariéra v uniformě o to větší smysl? Kolik vlastně berou čeští vojáci? A kolik dostávají středoškoláci za výcvik?
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