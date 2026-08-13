Běh kombinovaný se silovými disciplínami, tisíce nadšenců na startu a komunita, která roste rychleji než jakýkoli jiný fitness trend posledních let. O tom, co obnáší příprava na závod Hyrox, jak vypadá typický den na startovní čáře i proč tento sport láká lidi různých věkových kategorií, jsme mluvili s licencovaným trenérem a zkušeným závodníkem Miroslavem Kolenyakem.
Jako jeden z mála zvládl závod pod hodinu a v Longevity podcastu Hospodářských novin radí, na co se při tréninku zaměřit. „Já bych doporučil každému, kdo chce opravdu co nejlepší výsledek, aby si zašel na diagnostiku a snažil se přenaučit tělo na lepší ekonomiku běhu,“ říká Kolenyak.
Předplatitelé se zároveň dozvědí, co je na závodě nejtěžší, jaké chyby při trénování obvykle začátečníci dělají a také, proč se stal závod tak populární.
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