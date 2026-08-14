Je známým faktem, že Poláci staví dálnice mnohem rychleji než Češi. Ostatně bude tomu tak i letos, pokud porovnáme současné polské a české plány. Zdaleka ale nejde jen o dálnice. Polská ekonomika těží z minimálně tří dalších výhod, které má oproti té české. Stejně jako s dálnicemi přitom nejde o náhodu, ale o něco, co bychom mohli změnit, pokud bychom chtěli. Uslyšíte o tom v Ranním brífinku.
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