Lenka Bromová Rozumková z M&A Advisory v UniCredit se pohybuje ve světě, kde se firmy prodávají za stovky milionů i miliardy a o výsledku často nerozhodují jen čísla, ale také správné načasování, vyjednávání a emoce. V podcastu Money Penny vysvětluje, co přesně dělá M&A poradce, jak se firma připravuje na prodej, co skutečně určuje její hodnotu a jak probíhá celý proces od prvního jednání až po dokončení transakce. Mluví i o due diligence, earn-outech, rozdílech mezi strategickými investory a private equity fondy nebo o vlivu AI na práci M&A poradců.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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