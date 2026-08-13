Dobré ráno, je čtvrtek 13. srpna. V Česku prožíváme historicky jedno z nejteplejších a nejsušších letních období. Kolem vedra a sucha a jejich důsledků panuje řada mýtů a veřejným prostorem poletuje spousta chybných informací a vyslovených dezinformací. V brífinku se tedy podíváme, jak je to ve skutečnosti. Já jsem Petr Honzejk a hned po několika ekonomických zprávách zavolám Miroslavu Trnkovi, profesorovi z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a spolutvůrci projektu Intersucho.
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Suchá, nikoli zelená krajina. Česko neúspěšně čelí spolčení hlupců a hrozba sucha je stále větší
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